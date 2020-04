D'où vient vraiment le coronavirus? D'un labo chinois?

4,4 milliards d'êtres humains, presque 57% de la population mondiale, sont actuellement confinés . On sait pourquoi: pour enrayer la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. D'où vient-il? De la chauve-souris, via le pangolin, croit-on. Il serait apparu sur un marché de Wuhan, en Chine. Pourquoi cela s'est-il passé tout d'un coup, fin décembre 2019?

Jusqu'ici, les États touchés par le Covid-19 se sont surtout focalisés sur la gestion de l'épidémie; la maladie a infecté plus de deux millions de personnes à travers le monde, dont la moitié en Europe, où la barre des 90.000 décès est franchie . Néanmoins, les raisons de l'apparition soudaine de ce virus restent en débat , laissant la place aux spéculations parfois les plus burlesques...

Échappé d'un laboratoire

L'hypothèse du virus échappé d'un laboratoire chinois , situé à proximité du marché aux animaux de Wuhan, est vite apparue. Deux universitaires chinois l'étayaient très tôt de faits intrigants : la chauve-souris dont proviendrait le coronavirus incriminé n'est pas naturellement présente dans cette région de Chine, mais serait par contre détenue dans le Centre de prévention et du contrôle des maladies de la ville de Wuhan. Un autre laboratoire chinois a aussi été mis en cause... Jusqu'ici, les autorités chinoises réfutent à tous crins ce genre d'hypothèse.

Les médias américains investiguent aussi ala piste d'une erreur de laboratoire . Selon le Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté Washington il y a deux ans sur les mesures de sécurité insuffisantes dans un laboratoire local qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Et d'après Fox News, le coronavirus actuel proviendrait bien de ce laboratoire, et de mauvais protocoles de sécurité seraient responsables de sa propagation à l'extérieur.

Pompeo, Raab, Macron...

Outre les médias, la science planche sur la question et le monde politique s'inquiète aussi de ce mystère . Les informations fournies par Pékin sur l'origine du virus ne satisfont plus. L'administration Trump , sur fond de l'habituelle discorde entre les deux puissances, a plusieurs fois souligné le manque de transparence de la Chine. "Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde" , lâchait jeudi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo .

Le Royaume-Uni d'avertir également: "Nous devons regarder tous les aspects et d'une manière équilibrée, mais il ne fait aucun doute que tout ne peut pas continuer comme si de rien n'était et nous devrons poser les questions difficiles concernant l'apparition du virus et pourquoi il n'a pas pu être stoppé plus tôt", a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab. Pour le président français Emmanuel Macron, "il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas".