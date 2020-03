DNAlytics, la start-up qui illustre l'évolution de l'épidémie

Son entreprise se charge d’illustrer concrètement ce qui se cache derrière les chiffres bruts. "On fait notamment les graphiques d’évolution du nombre de cas. Nous réalisons aussi le suivi géographique avec la répartition des cas par commune", explique le responsable. L’objectif est de rendre l’évolution la plus palpable possible. "Nous sommes par exemple convaincus que la présentation des cas par commune à un effet plus marquant que les chiffres bruts. C’est comme les campagnes de prévention routière. Un panneau indiquant le nombre de morts sur une route précise est plus fort qu’un chiffre global pour toute la Belgique", explique Thibault Helleputte.