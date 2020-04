Dans une situation critique, e5 mode entame une procédure de réorganisation judiciaire

La fermeture forcée des 68 magasins e5 mode du pays résulte en une perte de près de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Conséquence, la société invoque la loi sur la continuité de l'entreprise et fait le dos rond face à ses créanciers.

C'est connu, la crise du coronavirus et les mesures de confinement pèsent de tout leur poids sur le secteur du textile et du prêt-à-porter. Pour les enseignes déjà en difficulté, la fermeture forcée des magasins en cette période consiste en un imprévu aussi regrettable que coûteux, et dont les conséquences risquent d'être lourdes.