De Croo: "Soit on casse cette troisième vague, soit elle se développe maintenant"

Invité hier soir au JT de RTL Info, le Premier ministre Alexander De Croo a tenu à mettre l'accent sur le respect des règles anti-Covid afin de ne pas devoir resserrer la vis.

Alors qu'un Comité de concertation est prévu ce vendredi afin de décider des prochaines étapes du (dé?-re?-)confinement en Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) était l'invité de RTL Info mardi soir afin de répondre aux inquiétudes de la population. Au fil des jours, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus augmente davantage, avec une hausse de 8% observée entre le 6 et le 12 décembre par rapport aux sept jours précédents. Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% avaient été signalées.

Face à cette évolution de la pandémie, l'heure ne semble définitivement plus être à l'assouplissement pour les fêtes, a rappelé le Premier ministre. "Les demandes d’assouplissement ne sont plus vraiment sur la table. Nous restons dans une situation assez délicate. Je voudrais éviter de perdre tout ce progrès qu’on a engendré ensemble grâce à cet effort collectif, alors qu’on voit que dans d’autres pays, ça peut repartir rapidement. Cette troisième vague dont on parle, ou on la casse maintenant, ou elle se développe maintenant."

Sans préciser la position du gouvernement quant à de nouvelles mesures, mais sans non plus les exclure, Alexander De Croo a plutôt tenu à mettre l'accent sur le respect des règles actuellement en vigueur, comme le télétravail. "Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Or ce n’est plus respecté de la même manière, on voit qu’il y a quand même beaucoup de déplacements qui se font pendant l’heure de pointe." Les contrôles dans les entreprises vont donc être renforcés.

Des contrôles filtrants aux frontières?

Au même titre que son ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, Alexander De Croo a également plaidé pour plus de coordination européenne dans les règles anti-Covid, tout en soulignant que chaque situation est différente. Il n'est donc pas encore dit si la Belgique suivra ses voisins néerlandais et allemands, où un confinement très strict a été décidé ces derniers jours.

Mais qui dit urgence sanitaire chez nos voisins, dit aussi risque de les voir débarquer en Belgique pour leur shopping de Noël, où nos magasins non essentiels ont récemment rouvert et devraient le rester, comme l'a laissé sous-entendre le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ce matin à la RTBF: "Il ne faut pas être dans un système de yoyo." Le gouvernement néerlandais a déjà déconseillé à ses citoyens de ne pas se rendre chez nous. Mais sera-ce suffisant, ou nous dirigeons-nous vers un renforcement des contrôles aux frontières, voire une fermeture de celles-ci?

"J’espère que ce ne sera pas nécessaire", répond Alexander De Croo. "Mais s’il y a trop de monde qui vient en Belgique, et que ça devient une situation dangereuse, c’est clair qu’on prendra des mesures comme des contrôles filtrants, où on laisse passer naturellement les camions pour que le commerce puisse continuer, mais où on va dire qu’il n’y a pas de raison de venir en Belgique parce que nos villes sont saturées." Et vice-versa, il n'y aura pas de traitement de faveur pour les Belges souhaitant se rendre à l'étranger: "On ne va pas visiter les pays voisins."

Vers une ouverture des métiers de contact?

Une autre grande inconnue reste le sort réservé aux métiers de contact, tels que les coiffeurs, fermés depuis de longues semaines. Le Comité de concertation analysera vendredi une étude sur les risques générés par ces professions... Mais les espoirs de réouverture sont minces. "Lorsque l'on pourra assouplir, ils feront partie du premier groupe. Mais si on regarde les chiffres et ce qui se passe à l’étranger, la discussion de vendredi, ce n’est pas une discussion d’assouplissement. Si on veut que les coiffeurs rouvrent à un moment donné, tenons-nous aujourd’hui aux règles, pour que les chiffres baissent."

Même rengaine pour l'interdiction des fêtes clandestines. Le Premier ministre a rappelé aux jeunes les risques encourus, après que les procureurs généraux ont durci les sanctions pour ces soirées illégales. L'amende s'élève désormais à 750 euros pour les participants et jusqu'à 4.000 euros pour les organisateurs. "On voit des jeunes qui se retrouvent dans les hôpitaux. Mais, surtout, ce sont les plus vulnérables qui sont touchés: vos parents, vos grands-parents. C’est difficile, mais c’est le moment de montrer la solidarité avec les plus vulnérables. On a tous des gens autour de nous qui peuvent être les victimes des comportements de chacun."