De nombreux Belges misent sur la Bourse à l'occasion de la crise

"Si nous comparons le nombre de comptes qui ont été ouverts le mois dernier et la moyenne par mois en général, nous remarquons une accélération", explique Fadwa Lahssini, porte-parole du site de transactions boursières en ligne BinckBank, qui évoque une multiplication par trois des ouvertures de compte . "Plus de la moitié des comptes de trading que nous avons ouverts le mois dernier ont déjà été utilisés pour effectuer des transactions à la bourse. En nous basant sur notre expérience, c'est vraiment remarquable."

Investisseurs confinés

Keytrade Bank a également attiré de nouveaux clients et a observé une forte hausse du nombre de transactions boursières : "Le nombre de comptes ouverts chez nous ces dernières semaines confirme que, maintenant que les gens sont confinés chez eux, ils sont vraiment à la recherche d’une alternative digitale et complète en ligne", dit Roel Vermeire, le porte-parole de la banque en ligne. "Le nombre d’ordres de bourse placés au cours du premier trimestre s’élève à plus du double de ce que nous avions prévu."

Hausse des achats

Si les Belges reviennent vers la bourse, c'est principalement pour acheter des actions, notent encore les courtiers. "Suite au krach boursier que nous avons connu récemment, nous constatons une plus forte activité à l’achat qu’à la vente , principalement auprès de nos clients avec un appétit au risque plus important", indique Jean-Michel Segers, porte-parole de Deutsche Bank Belgique.

Chez Bolero, en mars, "70% des ordres étaient des ordres d’achat, probablement parce que nous avons accueilli beaucoup de nouveaux clients qui achètent évidemment , et 30% des ordres de vente", souligne Viviane Huybrecht. "La proportion normale se situe plutôt entre 60 à 65% d'achats et 35 à 40% de ventes.

Parmi les titres les plus traités en mars chez Binck, Bolero et Keytrade (voir infographie), on trouve les actions AB InBev , Euronav , Galapagos , ING , KBC et Royal Dutch Shell .