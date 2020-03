Déception et colère au nord du pays

L'épisode politique de ce week-end laisse un goût amer chez certains ténors politiques flamands. Et Bart De Wever n'est peut-être pas le plus critique.

Déception, frustration, colère. Alors que les francophones estiment qu'une étape essentielle a été franchie ce week-end avec la perspective d'un gouvernement Wilmès doté des pouvoirs spéciaux et appuyé par dix partis au Parlement, en Flandre, c'est une tout autre musique qui circule. Si Groen est comme toujours en ligne avec Ecolo et si l'Open VLD ne doit pas être opposé à ce que l'exécutif actuel soit maintenu, d'autres partis l'ont mauvaise et font circuler une lecture très critique de ce qui s'est joué ce week-end.

"Nous sommes face à une crise énorme. Dans n'importe quel pays normal, les deux plus grands partis seraient montés dans un gouvernement (...) mais le PS n'a pas osé et Ecolo et le cdH l'ont suivi." Bart De Wever Président de la N-VA

Bart De Wever, le président de la N-VA, a estimé "vraiment dommage" qu'un gouvernement d'urgence réunissant le PS et la N-VA n'ait finalement pas vu le jour. "Nous sommes face à une crise énorme, la plus grave du siècle, qui sera sans doute suivie d'une récession. Dans n'importe quel pays normal, les deux plus grands partis seraient montés dans un gouvernement, avec deux fois cinq ministres, mais le PS n'a pas osé et Ecolo et le cdH l'ont suivi", a estimé le leader nationaliste ce lundi matin, au micro de la VRT. "Triste spectacle."

Bart De Wever s'est également montré critique sur le principe même des pouvoirs spéciaux. "Pourquoi a-t-on besoin de pouvoirs spéciaux? Je ne le sais pas, sauf si le parlement ne pouvait plus se réunir. Mais qui dirait aujourd'hui à Maggie De Block qu'il ne faut pas acheter de masques ou ne pas prévoir de budgets supplémentaires pour les médecins?"

Mais De Wever n'est peut-être pas le plus fâché. Le président sp.a Conner Rousseau, qui a joué les médiateurs entre N-VA et PS ces derniers jours, ne décolèrerait pas. Il estimerait, lui aussi, que Paul Magnette a fait volte-face. Après avoir serré la main de Bart De Wever pour un gouvernement d'urgence, le président du PS a reculé devant son parti, estimerait le jeune leader sp.a.

"Cadeau" à Georges-Louis Bouchez

Côté flamand donc, une lecture des événements se répand et veut que Paul Magnette ait manqué de courage. Alors qu'un momentum existait pour enfin mettre les deux partis forts dans un même gouvernement, le socialiste francophone aurait finalement fait le jeu de Georges-Louis Bouchez, le président du MR, en lui offrant la prolongation d'un gouvernement avec une Première ministre et six ministres libéraux francophones. Il se dit même que Georges-Louis Bouchez n'a pas caché son mécontentement d'avoir reçu tout cela de la part du PS, gratuitement.