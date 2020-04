Déconfinement des seniors: von der Leyen marche sur des œufs

Ursula von der Leyen en a-t-elle dit trop ou pas assez? Dans une interview parue dimanche dans le quotidien populaire allemand "Bild am Sonntag", la présidente de la Commission s'est avancée sur la façon dont le déconfinement va se produire. "Sans vaccin, il faut limiter autant que possible les contacts des seniors" a-t-elle dit, ajoutant par ailleurs qu'elle espère le développement d'un vaccin par un laboratoire européen "vers la fin de l'année". Alors que l'Europe entière navigue à vue, attendant avec avidité des autorités compétentes la moindre indication sur la voie que prendra le retour à la normale, la synthèse à gros traits de ses deux déclarations s'est répandue comme une traînée de poudre: le confinement des personnes âgées se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.

Bon sens ou politique

"La présidente [de la Commission] n'a pas décidé de sa propre initiative que les maisons de retraite devaient rester confinées jusqu’à la fin de l’année: ce n’est pas sa prérogative et ce n’est pas ce qu’elle dit."

Sur la forme, il s’agit d’une interprétation abusive , corrige le porte-parole de la Commission, Eric Mamer: "La présidente n'a pas décidé de sa propre initiative que les maisons de retraite devaient rester confinées jusqu’à la fin de l’année: ce n’est pas sa prérogative et ce n’est pas ce qu’elle dit." Sur le fond, il n'en estime pas moins que ces déclarations relèvent du sens commun: en attendant un vaccin, il faudra limiter les contacts avec les personnes en maison de repos, "cela semble d’une banalité absolue puisque ce sont des personnes à risque" .

Reste qu’une nouvelle fois, la cheffe de l’exécutif européen s’avance. Sur l'horizon temporel d'abord: aura-t-on un vaccin pour la fin de l'année? En mars, Ursula von der Leyen avait estimé qu'un vaccin pourrait être sur le marché "peut-être avant l'automne" - immédiatement contredite par l'Agence européenne des médicaments, selon laquelle il faudrait 12 à 18 mois avant qu'un vaccin soit prêt pour approbation. Sur le lien entre vaccin et confinement ensuite: lier le sort des seniors à l’obtention d’un vaccin est une décision politique, qui relève de la compétence des gouvernements - il est trop tôt pour affirmer que la ségrégation de catégories de la population face au déconfinement se fera suivant la même logique dans tous les États membres.

Une stratégie coordonnée

"Ce n’est pas comme si on était en train de s’aventurer sur un terrain sur lequel on n’avait rien à faire."

La Commission n’est pas compétente pour trancher ce type de questions, mais les chefs d'État et de gouvernement lui ont demandé de préparer une stratégie de sortie des mesures de confinement. "Ce n’est pas comme si on était en train de s’aventurer sur un terrain sur lequel on n’avait rien à faire", commente Eric Mamer. Ursula von der Leyen doit présenter cette "feuille de route" cette semaine. Le document doit définir la logique que la Commission estime que les États membres devraient appliquer à la levée progressive des mesures de restriction – tant en matière de santé pure, que d’organisation sociale, de questions économiques ou encore de coopération entre les États membres.