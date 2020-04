Déconfinement: gare à la deuxième vague!

Stupeur à Berlin, mardi. Le taux de reproduction (R0) du coronavirus, très surveillé par les autorités, a de nouveau atteint le seuil de 1,0. En d'autres termes, cela signifie que chaque malade contamine une autre personne . Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement d'Angela Merkel et les virologues n'ont eu de cesse de souligner l'importance d'avoir un taux inférieur à ce seuil. Redescendu à 0,7 à la mi-avril, il est désormais reparti à la hausse, alors que les mesures de restriction ont été assouplies. Si cette tendance se confirme, le déconfinement risque de connaître un coup d'arrêt chez nos voisins.

D'autres pays, surtout en Asie, ont déjà fait l'amère expérience de devoir renforcer leurs mesures restrictives après les avoir relâchées. En Chine par exemple, de nouveaux foyers de contamination ont été découverts et des agglomérations entières remises sous cloche. À Singapour , où la population n'était pas confinée mais contrôlée grâce à un traçage numérique, une reprise importante du nombre de contaminations a été observée. Face à cette situation, la cité-État a finalement décrété un confinement général jusqu'au 1er juin.

Risque similaire en Belgique

Alors que les autorités belges ont présenté vendredi un calendrier de sortie partielle du confinement, elles ne peuvent ignorer les problèmes rencontrés à l'étranger. À en croire l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB), la Belgique risque exactement la même chose que l'Allemagne . "Notre taux de reproduction est actuellement entre 0,5 et 0,8. On ne sait pas exactement où il se situe vu qu'on ne teste pas suffisamment la population. En Allemagne, il n'a même pas fallu une semaine pour que la contamination reprenne", explique-t-il.

Mais, sommes-nous déjà capables de faire un monitoring aussi précis que nos voisins? "Malheureusement, si on ne teste pas dans un échantillon représentatif de la population, on ne parviendra jamais à vraiment évaluer ce taux de reproduction", souligne Yves Coppieters. En résumé, il faudra au minimum que les 25.000 tests journaliers annoncés par les autorités soient une réalité lorsque le déconfinement sera enclenché.

Si une augmentation anormale de l'épidémie devait être constatée, il faudra pouvoir réagir rapidement. "Une deuxième vague, ce n'est pas grave, le tout, c'est de la maîtriser. A priori, si nous sommes capables de dépister les symptomatiques et leurs contacts et ensuite de les isoler en quatorzaine, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas", assure-t-il.

Phase trop courte

La stratégie élaborée par le gouvernement Wilmès contient toutefois une faille: elle n'est pas basée sur des phases de 14 jours, mais uniquement de 7. "C'est vraiment problématique par rapport à l'histoire naturelle de la maladie qui est de quatorze ou quinze jours. On ne pourra pas évaluer au moment du grand déconfinement le 11 mai, ce qu'il s'est passé depuis le 4 mai ", regrette le professeur à l'École de Santé publique.

"Nous sommes dans un état d'impréparation totale pour entamer le déconfinement. Nous n'avons pas les tests, pas les masques, pas de traitement et pas de contact tracing."

Son homologue de l'UCLouvain, Jean-Luc Gala, se montre nettement plus alarmiste à l'approche du déconfinement. "Nous sommes dans un état d'impréparation totale pour l'entamer. Nous n'avons pas les tests, pas les masques, pas de traitement et pas de contact tracing. Il y a bien eu des effets d'annonces, mais concrètement, où en est-on? On n'en sait rien... "