Déconfinement prudent à Paris

Fin mars, le gouvernement fédéral, la Banque nationale de Belgique et le secteur financier ont convenu d'une série de mesures pour maintenir l'octroi de crédits aux particuliers, aux indépendants et aux entreprises en pleine tempête du coronavirus. Ces mesures reposent sur deux piliers. Il y a, d'une part, des possibilités de report de paiement sans frais pour les entreprises non financières et indépendants viables ayant souscrit des emprunts et pour les particuliers pour leur prêt hypothécaire. D'autre part, un régime de garantie de 50 milliards d'euros au total a été activé par l'État fédéral pour l'ensemble des nouveaux crédits, et des nouvelles lignes de crédit d'une durée maximale de 12 mois, que les banques octroient aux entreprises non financières et aux indépendants viables.