Déconfinement: toujours aucune perspective de réouverture pour les maraîchers

Dans un communiqué, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) déclare que le gouvernement introduit à nouveau une forme de concurrence déloyale , cette fois entre les magasins physiques et les commerçants ambulants. "C'est incompréhensible, car les ambulants sont tout à fait aptes à faire respecter les mesures de distanciation sociale."

Pour Laurent Nys, directeur du Mabru, c'est un sentiment d'incompréhension qui règne dans ce secteur peu organisé dont il tente difficilement de faire entendre la voix. "Les maraîchers ont accepté la suspension des marchés. Ce qui est moins bien passé ensuite, c'est qu'on n'a plus parlé d'eux et maintenant on leur dit qu'ils pourront rouvrir, mais après tout le monde. Ils ne se sentent vraiment pas considérés. Tous les lobbys n'ont vraisemblablement pas la même capacité à avoir l'oreille du CNS", peste-t-il.