Déjà en difficultés avant le virus, Swissport dépose son bilan...

Ce mardi matin, la société de handling Swissport Belgium va déposer son bilan et se déclarer en faillite auprès du tribunal de commerce (néerlandophone) de Bruxelles. En toute logique, celui-ci devrait désigner un curateur qui décidera ou non de l’éventuelle poursuite d’activités, mais celui-ci prendra aussi contact avec les acteurs du secteur: aéroport, compagnies clientes, syndicats, etc. Tout ceci alors que la reprise du 15 juin se dessine et notamment les vols de Brussels Airlines, principal client de Swissport.