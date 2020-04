Déjà un milliard d'euros de remboursement de crédits reportés

En une semaine, les banques belges ont approuvé l'ajournement du règlement de 86.000 crédits, aussi bien hypothécaires que professionnels. Le second volet du plan de soutien doit être approuvé ce samedi.

Alors que plus de 1,25 million de Belges sont actuellement sous le régime de chômage temporaire et que les entreprises subissent en moyenne une chute d'un tiers de leur chiffre d'affaires en raison du confinement, les banques avaient promis de faire un geste. La semaine passée, Febelfin, la fédération du secteur financier, a rendu publiques les deux chartes qui sont amenées à régir les demandes de report de remboursement de crédits pour les entreprises et les particuliers.