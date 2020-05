Délais de paiement rallongés, la solution de Graydon

Que faire pour empêcher ce scénario catastrophe de se produire? Et pour éviter aussi que des entreprises déjà soutenues par les aides du fédéral, des Régions ou des banques (garantie de crédit) ne piquent malgré tout du nez, par exemple sur requête de créanciers? Au bureau d’analyse des données d’entreprises Graydon, déjà très actif dans l’évaluation des dégâts économiques causés par la pandémie, on planche aussi sur cette question. "Les mesures gouvernementales et régionales ne suffiront pas, il faut s’adresser cette fois à d’autres parties prenantes", souligne Eric Van den Broele, qui dirige le département Recherche & Développement du bureau. Après les autorités, l’administration et les banques qui, en somme, ont déjà donné, les autres "stakeholders" auxquels on songe sont les citoyens et les entreprises. "Les citoyens peuvent contribuer via des formules telles que le tax shelter pour PME qui les encourage à y prendre des participations, mais je crains qu’ils soient peu tentés de le faire en raison des incertitudes, toujours élevées", poursuit l’expert qui prédit un succès limité au système. Restent les entreprises elles-mêmes…