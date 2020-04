Delhaize plus souple qu'Engie ou bpost pour le report de congés

La politique de report de congés varie sensiblement d'une entreprise à l'autre. Seul point à faire l'unanimité: tout le monde a besoin de repos...

On entre dans une période de vacances de Pâques comme on n'en a jamais connu: en plein confinement. Dans les entreprises, nombre d'employés qui avaient prévu de prendre congé ont changé d'avis. Ils ont demandé à leur employeur de reporter leurs jours d'avril à plus tard. Mais cela ne fait pas toujours les affaires de la société. Comme on le lira dans l'encadré ci-contre, en dehors des mises en congés collectif du personnel, ni le travailleur ni l'employeur ne peut imposer à l'autre partie de prendre ou de reporter ses congés. Petit tour d'horizon des pratiques dans les entreprises...

"Les collaborateurs qui souhaiteraient annuler leurs congés de Pâques peuvent le faire." Roel Dekelver Porte-parole, Delhaize Belgique

Chez Proximus, où 10.000 collaborateurs font du télétravail, la règle est que les personnes qui avaient prévu de prendre congés à Pâques ne puissent pas changer d'avis. "L'objectif est de préserver un équilibre", explique le porte-parole Haroun Fennaux qui rappelle que l'opérateur ne manque pas de boulot. C'est grosso modo le même topo chez bpost, où les 15.000 facteurs et le personnel des centres de tri ont également les mains pleines. "Les congés approuvés le restent", dit bpost. Si quelqu'un insiste, sa demande sera examinée "en tenant compte des besoins liés à sa fonction". Au cas par cas.

Dans la grande distribution, on ne chôme pas non plus. Delhaize applique toutefois une autre stratégie. "Les collaborateurs qui souhaiteraient annuler leurs congés de Pâques peuvent le faire", répond le porte-parole Roel Dekelver. Quant à ceux qui n'ont pas prévu de débrayer, ils se voient suggérer par leur employeur de prendre quelques jours tout de même. "Ils ont beaucoup de travail en ces circonstances exceptionnelles, il serait donc bienvenu qu'ils bénéficient d'un peu de repos."

Cinq jours conseillés chez Engie

La banque Belfius a adopté une position similaire. "Faire un break en cette période souvent stressante et mentalement éprouvante reste important", souligne sa porte-parole, Ulrike Pommée. "Si les collègues ont prévu des congés, nous conseillons de les prendre d’ici fin juin. Pour les autres, nous les invitons à prendre quelques jours."

"On invite tout le monde, cadres et barémisés, à prendre quelques jours, parce que tout le monde a vraiment besoin de repos." Anne-Sophie Hugé Porte-parole, Engie Electrabel

Chez Engie Electrabel, les congés déjà introduits doivent être pris, "avec une certaine souplesse pour ceux qui opèrent dans les secteurs essentiels", note la porte-parole Anne-Sophie Hugé. Et comme chez Belfius, le groupe "a invité les autres collaborateurs à prendre quelques jours d'ici la fin du mois", en fonction des nécessités de leurs missions. Dans les coulisses, certains ruminent: "les cadres doivent prendre 5 jours par solidarité avec les barémisés", y colporte-t-on. Cinq jours obligatoires, donc, par empathie avec les gens de terrain et ceux en chômage temporaire. Vrai ou faux? "On invite tout le monde, cadres et barémisés, à prendre quelques jours parce que tout le monde a vraiment besoin de repos", répond la porte-parole.