Deltrian va doubler ses capacités de production de masques à Fleurus

160 masques à la minute

Ce sont donc au final quatre lignes de production complètes (production et emballage) qui seront opérationnelles à Fleurus dès la fin mai. Cette hausse du volume permettra à Deltrian de produire 160 masques à la minute suivant un travail réparti en deux pauses . Soit un total de 60 millions de masques par an. Un passage à trois pauses pourrait même pousser la production jusqu’à 90 millions de masques par an.

La jungle chinoise

Cette importante force de frappe est évidemment un atout pour la Wallonie au moment où il s’agira d’aborder la sortie du confinement et alors que de plus en plus de collectivités publiques et acteurs privés se démènent difficilement pour se procurer des masques sur un marché mondial dominé par la Chine. " Se fournir en Chine est vraiment difficile. Ce marché est une jungle", nous explique un acteur industriel qui vient de passer une commande de masques en Chine. " La Chine refait ses stocks stratégiques par crainte du retour du virus. C'est donc plus compliqué pour se fournir. Le transport par avion est, lui, de plus en plus cher. Il a pris 30% de plus mercredi. "