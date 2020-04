Demain, on parlera produit local et état stratège

Le jour d’après… Il se dessine aujourd’hui. Sans scénario hollywoodien mais avec une crise qui paralyse le monde. Celle du coronavirus et de son "grand confinement". Elle n’a pas encore mis le monde à terre mais cette pandémie renvoie au grand Stratego commercial où l’Europe est pieds et poings liés à la Chine pour son approvisionnement. Cette dépendance a fait de l’usine du monde chinoise le carrefour de la chaîne d’approvisionnement pour de nombreuses entreprises européennes.

Le grain de sable

Cette dépendance chinoise a réveillé les esprits protecteurs et a remis en selle l’état stratège . "Le gouvernement (wallon, NDLR) souhaite donner des orientations économiques nouvelles au regard des enseignements tirés de la crise en donnant naissance à un mouvement de relocalisation d’activités industrielles et stratégiques en Wallonie", martelait ainsi le ministre-président Elio Di Rupo jeudi au moment de présenter son plan de relance pour la Wallonie.

The day after tomorrow

Ce changement de cap est partagé par les entreprises. "Le mode de comportement va changer, les modes de consommation alimentaires vont changer, le tourisme va évoluer", assure Jacques Crahay, patron de l’entreprise alimentaire Cosucra et président de l’Union wallonne des entreprises. "Chaque entreprise doit s’y préparer individuellement. Dès qu’on aura sauvé l’économie, il faudra venir avec des propositions et construire le monde d’après."

Président de l'UVCW et patron de Cosucra

Cette reconstruction ne signifie pas que la Wallonie va vivre en autarcie et être autosuffisante. "Elle aura toujours besoin d’échanges commerciaux qui rapprochent les peuples", assure Pascale Delcomminette, l’administratrice déléguée de l’Awex. "Mais il y a une belle opportunité de relocaliser des activités autour de tous nos écosystèmes wallons. Il faudra aussi rechercher de nouvelles filières d’approvisionnement pour nos entreprises afin d’éviter ce qu’on a connu."

Autour de cette convergence d’idées, bâtie sur les secteurs clés de la Wallonie comme la pharma, l’aérien, les biotech, la défense ou le digital, Jean-Pierre Di Bartolomeo, le directeur général de la Sowalfin, prêche pour un modèle économique "au service des citoyens et de la planète".

"Il faut poursuivre le développement de la chaîne de valeur autour des grands pôles et de nos secteurs clés, en ajoutant des maillons qui permettent, autour de nos secteurs clés, d’exporter les produits."

Pour surmonter les obstacles comme celui de la taille critique dans un marché wallon étriqué, Dominique Demonté, le patron d’Agoria en Wallonie, propose une méthodologie. "On doit chercher à relocaliser des activités qui ont un potentiel d’exportation. Il faut poursuivre le développement de la chaîne de valeur autour des grands pôles et de nos secteurs clés, en ajoutant des maillons qui permettent, autour de nos secteurs clés, d’exporter les produits."

Penser local

Dans ce grand Monopoly, le secteur de la construction voit aussi local. "Nous importons entre 40 et 70% de matériaux de construction. Si on parvenait déjà à relocaliser 20% de notre fourniture, cela aurait un impact important sur le plan macro-économique." Mais Francis Carnoy, le directeur de la confédération de la construction en Wallonie pointe aussi la responsabilité des marchés publics qui mettent toujours en avant le prix le plus bas comme critère de choix. "Trouver le fournisseur le moins cher ne permet pas de relocaliser."