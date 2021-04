Démarrage très lent du vaccin Johnson & Johnson...

Le vaccin Johnson & Johnson débarque enfin en Belgique. Il a été commandé en masse, plus de cinq millions de doses . Mais seules 36.000 de celles-ci seront disponibles cette semaine . La semaine prochaine, aucune. La suivante, 62.400 doses devraient arriver. C'est un démarrage très lent. Par comparaison, 267.930 commandes Pfizer arrivent en Belgique cette semaine et 81.600 d'AstraZeneca; aucune de Moderna.

En avril, le vaccin développé par la filiale belge du géant US, Janssen Pharmaceutica, permettra donc de vacciner moins de 100.000 personnes , alors qu'on attendait plus de 280.000 doses pour ce mois-ci. Du moins, selon les promesses de livraison, vu que le calendrier a déjà plusieurs fois changé... Mais il est très attendu, vu sa facilité d'utilisation . En effet, il recèle de nombreux avantages.

Les avantages du vaccin J&J

Déjà des craintes

Par contre, avant son arrivée en Europe le vaccin de J&J a déjà suscité une certaine controverse. L'Agence européenne des médicaments (EMA) enquête sur des liens entre ce vaccin et des cas de caillots sanguins. "Un cas est survenu lors d'un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux Etats-Unis. L'un d'entre eux a été mortel", a signalé l'agence qui n'a, pour le moment, pas établi de lien de causalité entre l'injection et ces problèmes, similaires à ceux rencontrés avec le produit d'AstraZeneca et qui ont conduit à un changement de stratégie pour l'administration de celui-ci.