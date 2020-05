Denis Ducarme: "Si, nous sommes bien conscients de la crise sociale!"

"On est tout à fait conscients qu'une réponse sociale doit... et est déjà mise en oeuvre. Je le suis, les Régions, qui sont d'importants leviers de la politique sociale, le sont aussi. Nous savons que la crise sociale risque de s'accélérer au fil des semaines." Le ministre Ducarme explique ainsi qu'il a demandé à ses services d'évaluer l'augmentation du nombre de demandes du RIS (revenu d'intégration sociale) attendue pour cette année. "Ce serait une hausse de 8%", sait-il déjà. Il a aussi réclamé un monitoring des besoins des CPAS. "Et on a mis sur pied une task force sociale, avec des acteurs du terrain pour que l'information remonte tant au Fédéral qu'aux Régions."