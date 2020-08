Denis Ducarme avant le CNS: "Il faut apprendre à travailler avec le virus"

Les secteurs du commerce, de la culture et du sport plaident eux aussi pour davantage de liberté. Ainsi, la première quinzaine des soldes d'été a été décevante, entre autres à cause, selon Comeos, de la mesure exigeant de venir faire ses courses seul et en ne restant pas plus d'une demi-heure dans le magasin. La fédération des commerces et services souhaite dès lors qu'on abandonne cette mesure ré-instaurée fin juillet. L'Union des Classes Moyennes (UCM) appelle également à assouplir la mesure. Ils devraient être entendus, indiquent plusieurs sources mercredi.