Des PME wallonnes se mobilisent pour produire des appareils respiratoires

Course contre la montre

Spécialisée dans la production de pièces pour le monde aéronautique dans des temps records, Coexpair vient réorienter sa chaîne de production à destination des hôpitaux . "Nous devons tous nous mobiliser pour aider les hôpitaux et sauver des vies", insiste son patron André Bertin. "Jeudi soir, je me suis rendu à l’hôpital du MontLégia à Liège pour me rendre compte du problème lié aux appareils respiratoires. Ce dont ils ont besoin, ce sont des pièces de rechange comme des tuyaux, des raccords. Il faut se rendre compte que toute la chaîne de production est écrasée pour fabriquer ces pièces. Les pièces qui restent dans les stocks sont aspirées. Il n’y aura rapidement plus de stock si les pièces lâchent".

Pour arriver à fabriquer toutes ces pièces, voire des machines entières, André Bertin a embarqué d’autres sociétés dans cette aventure. "On va se fédérer et travailler avec de petites sociétés très réactives. Lundi, nous serons 49 personnes sur le projet et l’idée est de multiplier par 7 les équipes tous les 3 jours. Il faut aller plus vite que l’épidémie et on espère que les grands groupes pourront copier à plus grande échelle ce qu’on fait."