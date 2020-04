Des cartes prépayées pour relancer la demande?

Alors que la fin du confinement se dessine, la question de la relance économique est sur toutes les lèvres. Les mesures annoncées par les autorités publiques concernent principalement l’offre. Or, après plusieurs semaines d’arrêt, la demande devra également être stimulée .

Forte d’une dizaine d’années d’expérience, la fintech bruxelloise Loyaltek et sa société sœur Paynovate entendent promouvoir leur solution de paiement Unity Card. Celle-ci, émise par Visa, a déjà fait ses preuves en Allemagne , où plusieurs municipalités l’utilisent pour gérer l’octroi d’allocations d’attente aux réfugiés .

Cette méthode a plusieurs avantages selon Robert Masse, CEO de Loyaltek et de Paynovate. D’abord, elle permet de cibler la région dans laquelle il est possible de dépenser son contenu et de restreindre ou d’empêcher son utilisation pour les achats en ligne.