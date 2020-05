Des chercheurs et patrons s'accordent sur une sortie de crise "verte"

Des scientifiques et des entrepreneurs ont phosphoré sur la relance post-Covid. Fruit de leurs travaux: Sophia, un plan de plus de 200 mesures visant à enclencher la transition vers une économie durable.

La crise sanitaire du Covid-19 n'est pas encore derrière nous, mais une crise économique de grande ampleur se profile déjà. Pour amortir le choc, il s'agira de mettre en œuvre une transition écologique et sociale en profondeur. Ce postulat est posé par une grosse centaine de scientifiques et plus de 180 entreprises d'économie durable, regroupés au sein du Resilience Management Group (RMG).

200 mesures Le plan Sophia propose, sur plus de 200 mesures dans 15 domaines différents, un plan de transition durable pour la Belgique.

Durant plus d'un mois, ils se sont penchés sur les différentes manières de sortir de la crise par le haut. Le fruit de leurs travaux s'appelle Sophia, la déesse grecque de la sagesse. Ce document de plus de 40 pages propose, sur plus de 200 mesures dans 15 domaines différents, un plan de transition durable pour la Belgique.

Résilience

Le maître-mot, c'est la résilience, autrement dit la capacité de sortir plus fort d'une crise. Schématiquement, les mesures proposées visent à soutenir les entreprises "qui accélèrent l’évolution vers une économie régénérative", à favoriser l'activité économique "dans le respect d’un plafond écologique et d’un plancher social", à privilégier les échanges intraeuropéens ou encore à établir un pacte pour l’emploi.

Impossible de passer en revue l'intégralité des mesures proposées. En voici quelques-unes parmi les plus marquantes.

– Soutien public aux activités soutenables

L'idée, c'est de réorienter l’essentiel des aides aux activités soutenables. "Il faut enclencher un glissement vers les activités importantes pour l'avenir. Dans l'alimentaire par exemple, il faut des mesures de soutien à la rentabilité des exploitations agricoles en abaissant le coût du travail", explique Sybille Mertens, professeur d'économie à l'ULg. Un autre angle d'attaque serait de lier certaines aides publiques à un ancrage local. "Il faut aussi renforcer la circularité des modèles via des différentiels de taxation", ajoute le Pr Mertens.

Les membres du RMG sont par ailleurs unanimes à appeler la Belgique à faire du Green Deal européen un axe de relance économique majeur.

– Une fiscalité plus "verte"

Le plan Sophia prône la mise en place d'une taxe carbone, assortie d’un prélèvement à la frontière pour éviter les distorsions de compétitivité et de mesures redistributives pour protéger les faibles revenus.

– Stopper l’éparpillement des logements et des entreprises

10.000 € En Flandre, le logement éparpillé coûte entre 10.000 et 15.000 euros à la collectivité à cause des travaux de voirie et d'équipements.

Il s'agit de densifier l'habitat pour laisser plus de place à la nature et pour réduire les dépenses. "En Flandre, le logement éparpillé coûte entre 10.000 et 15.000 euros à la collectivité à cause des travaux de voirie et d'équipements, pour 2.000 euros dans les zones d'habitats regroupés", souligne Leo Van Broeck (KULeuven), Bouwmeester de la Flandre.

Même chose pour les zonings d'entreprises. "Chaque société construit de son côté, il n'y a pas de collaborations. Des surfaces sont perdues", dit Leo Van Broeck.

Côté wallon, c'est au niveau de l'économie circulaire que le bât blesse. "À ce jour, seuls 3 zonings (Tertre, Feluy et Seneffe) ont été 'circularisés' grâce à la collaboration des acteurs. C'est trop peu. Le gouvernement wallon manque de proactivité alors que certaines intercommunales sont demandeuses", explique Marc Lemaire, fondateur d'EcoRes et cofondateur de Kaya, la coalition des entrepreneurs de la transition écologique.

– Promouvoir une politique de santé holistique

Il s'agirait de favoriser "une santé publique holistique, systémique, éthique, durable et intégrée avec les différents niveaux de pouvoirs, les acteurs de terrain et les usagers du système de santé". Pour les experts, la crise actuelle démontre l’importance d’une bonne préparation du système de santé pour faire face à des crises ‘imprévues’.

Travail 'hors sol'

Tous les experts n'adhèrent pas à 100% aux mesures proposées, mais ils soutiennent l'esprit général du plan. Seuls 3 ou 4% des scientifiques consultés n'ont pas signé le plan Sophia.

"Nous voulons dialoguer avec les gouvernements. Nous leur disons: nous avons réussi à collaborer, faites-le à votre tour." Marc Lemaire Cofondateur de Kaya