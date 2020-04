Des codes QR pour prévenir une deuxième vague en entreprise

Pour pouvoir permettre aux entreprises de reprendre une activité et accueillir leurs employés et visiteurs en toute sécurité dans leurs bureaux, plusieurs innovations voient le jour comme les caméras thermiques ou le comptage des personnes présentes. La start-up technologique Esoptra et l’entreprise de certification Vinçotte ont elles décidé de développer un outil tout simple basé sur les codes QR. Les codes QR, ce sont ces petits logos qui ressemblent à des mots croisés dégarnis. Utilisés depuis longtemps pour créer un lien entre une action physique et digitale, ils pourraient jouer un rôle et lutter contre la propagation du virus en entreprise.