Des dizaines de milliards de garanties publiques pour les prêts aux sociétés

La BNB s'apprête à garantir une partie des prêts octroyés aux entreprises en difficulté à cause de la crise sanitaire. On évoque un montant de 20 milliards d'euros. Parallèlement, un groupe de travail doit se pencher sur l'impact économique de la crise.

Vendredi passé, le secteur bancaire, via sa fédération Febelfin, avait assuré les entreprises de son soutien. Depuis lors, les discussions allaient à un rythme soutenu avec le cabinet du ministre des Finances Alexander De Croo et la BNB. Ce jeudi, les différentes parties se sont mises d'accord sur une batterie de mesures structurelles .

Une aide pour les entreprises "solides"

Ce n'est pas la première fois que l'État vole au secours des entreprises via une garantie publique. Ce fut déjà le cas après la crise financière de 2008-2009 et la banque résiduelle Dexia y a toujours recours.

Les autorités sont prêtes à aller plus loin que les banques, mais le risque devra être clairement réparti. Le gouvernement travaille aussi sur un fonds d'urgence de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) qui pourra intervenir pour les entreprises ayant besoin de capitaux . Celui-ci pourrait par exemple être activé pour Brussels Airlines, qui a demandé une aide d'État de 200 millions d'euros.

Impact économique de la crise

Parallèlement, l'Economic Risk Management Group était mis sur pied jeudi soir. Présidé par le gouverneur de la BNB Pierre Wunsch et l'ex-président du Boerenbond Piet Vanthemsche, il doit cartographier l'ampleur des conséquences de la crise pour l'économie et pour le secteur financier, détecter les risques en temps et en heure et formuler des recommandations de mesures de soutien.