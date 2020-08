Des doutes autour du vaccin russe contre le Covid-19

Dans le monde, six autres vaccins ont déjà commencé cette phase finale depuis plusieurs semaines. Si aujourd'hui, Poutine pense avoir gagné la course au vaccin, c'est parce qu'il a franchi une ligne d'arrivée qu'il a tracée avant les résultats des tests cliniques.

Le vaccin russe est-il prêt?

Est-ce que le vaccin "Spoutnik V" est risqué?

Pourquoi cette annonce?

Alors que beaucoup espèrent bientôt voir des résultats définitifs, la Russie a décidé d'approuver son vaccin et de le présenter comme le "premier". Berlin émet des doutes. "Il n'y a pas de données connues concernant la qualité, l'efficacité et la sécurité du vaccin russe", a affirmé le porte-parole du ministère de la Santé allemand.

Quand sera officiellement prêt un vaccin?

Pour les vaccins les plus avancés dans les tests, les résultats sont attendus cette année: entre novembre et décembre pour l'américain Moderna Inc, et dès août pour le Britannique AstraZeneca Plc. Pour les autres, il faudra attendre 2021.