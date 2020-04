Des émeutes ont éclaté samedi à Anderlecht. Une centaine de personnes ont été arrêtées durant le week-end. Que s'est-il exactement passé?

Des émeutes ont secoué Anderlecht ce week-end. Le point de départ, c'est le décès, vendredi soir, d'Adil, un jeune Anderlechtois de 19 ans. Il avait percuté en scooter une voiture de police alors qu'il fuyait une première patrouille qui avait tenté de le contrôler.

Des appels au rassemblement ont alors été lancés en début de weekend sur les réseaux sociaux. Samedi après-midi, des émeutes ont commencé dans plusieurs quartiers à Anderlecht, notamment près de Clémenceau. Les policiers ont été la cible de jets de pierres et des véhicules de police ont été pris d'assaut. Une arme a été dérobée dans un combi et n'a toujours pas été retrouvée.

Une centaine d'arrestations

Samedi soir et durant la nuit, de nouveaux incidents se sont produits. Du mobilier urbain a été détruit, le bâtiment d'un commissariat de police a également été endommagé et cinq voitures de particuliers ont été incendiées. 65 personnes ont été arrêtées samedi et durant la nuit.

Nous avons directement occupé le terrain et nous sommes intervenus dès qu'il y avait des petits rassemblements de jeunes. Patrick Evenepoel Chef de corps de la zone de police Bruxelles-Midi

Dimanche au cours de la journée, une trentaine de personnes de plus ont été arrêtées, alors que la situation était davantage sous contrôle. La police intervenait au moindre rassemblement. "Hier, nous pouvions encore espérer qu'il y aurait un cortège pacifiste allant du quartier Clémenceau vers le lieu où l'accident s'était produit. Mais dès qu'il y a eu des jets de pierres, on a dû intervenir. Aujourd'hui, nous avons changé de tactique. Nous avons directement occupé le terrain et nous sommes intervenus dès qu'il y avait des petits rassemblements de jeunes", expliquait Patrick Evenepoel, le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Midi.