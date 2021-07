Des événements de 75.000 personnes en intérieur, c'est pour septembre

Des événements avec 75.000 personnes en intérieur, sans masque ni distanciation, mais avec le covid safe ticket, seront permis dès le mois de septembre. L'arrêté ministériel suivant le dernier Codeco est publié.

L’arrêté ministériel reprenant les mesures sanitaires décidées en comité de concertation (Codeco) du 19 juillet 2021 a été publié au Moniteur belge. La réunion avait été consacrée à plusieurs dossiers, notamment aux grands événements. Qu'est-ce qui va changer prochainement?

Événements de masse, avec le covid safe ticket

Il avait été décidé lors du Codeco d'abaisser à 1.500, plutôt que 5.000, le nombre de participants dans un grand événement (tel qu'un festival) à partir duquel le covid safe ticket sera exigé, dès le 13 août prochain. Pour rappel, le festival Pukkelpop a annoncé la semaine dernière son annulation. Les organisateurs estiment que les règles du covid safe ticket, et notamment la durée de validité d'un test PCR négatif réduite à 48 heures, sont trop contraignantes.

Les événements de masse en intérieur seront également possibles à partir du 1er septembre, selon l'arrêté, avec un public de maximum 75.000 personnes par jour. Tous les participants devront avoir leur covid safe ticket, et donc être pleinement vaccinés, testés négatifs ou guéris du covid. Le masque et la distanciation sociale ne seront donc plus exigés.

Air vérifié pour les petits événements

Du côté des plus petits événements, l’utilisation des protocoles CIRM et CERM ne sera plus requise à partir du 1er septembre, pour un public de moins de 200 personnes à l’intérieur et de moins de 400 personnes à l’extérieur. Mais l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air (CO₂) sera obligatoire à partir de septembre dans les établissements relevant des secteurs événementiel et sportif. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Au-delà, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.

