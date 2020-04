Des experts belges ont élaboré une méthode de déconfinement

Cinq experts, dont Marius Gilbert et Mathias Dewatripont, ont préparé une stratégie permettant de sortir progressivement du confinement.

"Sortir du confinement sera probablement le défi le plus difficile que les gouvernements auront eu à relever depuis le début de ce siècle", indiquent, dans un article paru dans la revue Nature Medicine, Marius Gilbert (épidémiologiste, ULB), Mathias Dewatripont (économiste, ULB), Eric Muraille (immunologiste, ULB et UNamur), Jean-Philippe Platteau (économiste, Université de Namur) et Michel Goldman (immunologiste, ULB). Les deux premiers font partie du groupe de dix experts installé par le gouvernement pour préparer la sortie du confinement. Ils ont réfléchi à une méthode permettant de relâcher relâcher progressivement les citoyens dont beaucoup n'ont pas acquis d'immunité contre le Covid-19.

• Le maintien de la distanciation sociale

Continuer à conserver une distance d'1m50 permet de protéger de la contamination. En réduisant le nombre d'infections, on libère des lits en hôpital, on accorde du temps (et du repos) au personnel de santé. Cela permet d'acheter du matériel de protection en suffisance pour la suite.

• Un dépistage massif

Il faudrait augmenter massivement la capacité de diagnostic. Il s'agit ici de deux tests: celui de détection du virus dans l'organisme, tel qu'on les pratique actuellement, et celui d'identification des individus immunisés. Ces derniers, les tests sérologiques, pourraient permettre de sauver certains résultats faussement négatifs ressortis lors du test de détection, d'identifier les individus non contagieux et potentiellement protégés, et de quantifier la fraction de la population qui contribue à l'immunité de groupe.

• Déconfiner par étapes

Les tests seraient d'abord destinés aux travailleurs fournissant des services essentiels (santé, sécurité, alimentation). Ensuite, avec l'augmentation de la capacité de diagnostics, ils permettraient de déconfiner progressivement d'autres groupes. " Par exemple, notent les auteurs, le déconfinement est moins urgent pour les personnes âgées à la retraite et pour les personnes qui peuvent travailler à domicile".

Les personnes immunisées seraient les premières à se voir libérées. Ensuite, les plus jeunes qui ne sont pas malades, mais ne sont pas encore immunisés. Les personnes présentant un profil de risque élevé (non immunisées et souffrant d'autres pathologies à risques) pourraient continuer le homeworking.

Concernant la réouverture des écoles, les auteurs rappellent qu'il faut avant tout veiller à minimiser les risques de transmission aux enseignants (et à leur famille) à l'aide de tests.

• Un calendrier basé sur la modélisation mathématique

Les auteurs de cette réflexion demandent que soit utilisée la modélisation mathématique aussi vite que possible pour garantir que les différentes étapes soient sécurisées, que le niveau de transmission et les cas graves restent en dessous de la capacité du système de santé. Cela permettait progressivement d'affiner le calendrier et l'échelonnement des étapes afin de libérer progressivement les groupes gardés sous cloche par crainte d'une lourde contagion en leur milieu.

• Ne pas trop attendre