Des infirmiers remontés contre Maggie De Block

Des actes infirmiers peuvent être délégués à des non infirmiers pendant la pandémie. Une partie du secteur dénonce une mesure dangereuse et non concertée prise par la ministre De Block. Cette dernière réfute.

Les infirmiers sont en colère. En cause: deux arrêtés royaux de la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld). Le premier, qui permet de déléguer des soins de l'art infirmier à des non-infirmiers sous supervision, cristallise le mécontentement. "C'est une gifle pour tous les infirmiers, mais aussi un vrai danger", s'insurge la présidente de la Fédération nationale des infirmières de Belgique (FNIB), Alda Dalla Valle. À ses yeux, cette règle bafoue tout simplement la profession et sa formation.

Une analyse que partage Fabien De Neef, infirmier spécialisé en soins intensifs et en aide médicale urgente. "Il y a vraiment une méconnaissance de la formation de l'infirmier. On parle de 4 années d'étude, de 1.300 heures de stage, etc. Or, l'arrêté sous-entend qu'une brève formation permettrait d'agir en cette qualité", regrette-t-il.