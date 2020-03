Des mesures ambitieuses sont envisagées pour sauver l'Italie de la récession

Face à l’éventualité d’une paralysie systémique ou de ce que l’on définit comme un possible "infarctus économique national", le gouvernement de Giuseppe Conte est aujourd’hui vivement exhorté par les entrepreneurs et l’opposition politique de la péninsule à afficher une réelle "générosité budgétaire".

Les 7,5 milliards d’euros de dépenses additionnelles et d’aides aux entreprises et aux familles frappées par les conséquences de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, et déjà promis par le pouvoir exécutif, sont, en effet, considérés comme absolument insuffisants.

Matteo Salvini, leader de l’opposition et secrétaire de la Ligue, réclame du gouvernement des injections de liquidités dans le tissu économique national de l’ordre de 50 milliards d’euros. Et il est désormais soutenu par d’innombrables dirigeants d’entreprise, organisations professionnelles et sectorielles qui demandent à l’exécutif de convaincre Bruxelles de la nécessité d’une déviation exceptionnelle de la trajectoire d’ajustement budgétaire mise en place par l’Italie.

Augmenter le déficit public

Le gouvernement pourrait ainsi demander prochainement au Parlement l’autorisation d’augmenter le déficit public jusqu’à 2,9%, voire 3% du PIB anticipé pour 2020.

Avec ces fonds publics ainsi dégagés, le pouvoir exécutif envisage de soutenir, avant tout, le système sanitaire, les forces de l’ordre et le dispositif de protection civile, en première ligne depuis quinze jours dans la lutte contre l’épidémie. Mais il se prépare aussi à adopter des mesures ambitieuses pour offrir un soutien financier temporaire à tous les ménages fragilisés par la conjoncture. Un bonus de 600 euros sera proposé aux parents qui, n’étant pas en mesure de renoncer à leur travail, doivent embaucher une baby-sitter pour suivre des enfants ne pouvant plus aller à l’école. Le vice-ministre de l’Économie et des Finances, Antonio Misiani, a de même évoqué l’éventualité d’une suspension, pour une durée de dix-huit mois, des paiements des crédits hypothécaires pour l’achat d’une première maison.