Des mesures pour le fret aérien

Le gouvernement a décidé une série de mesures pour venir en aide aux sociétés de manutention aérienne et à l'activité de fret.

François Bellot, ministre de la Mobilité, a prévenu les directeurs d’aéroports "dès mardi soir et mercredi matin" d’une série de dispositions valables pendant la crise du Covid-19 et donc de façon temporaire, nous rapporte Laurent Levaux, président d’Aviapartner, qui n’était pas signataire de la lettre que nous avons évoquée hier .

La septième liberté (pas d’obligation de retour au pays d’origine) a été accordée aux avions tout cargo. Ceux-ci ne sont plus limités dans les créneaux aéroportuaires car ceux qui étaient utilisés pour les vols passagers le sont désormais pour le fret. Cela signifie aussi que l’interdiction des vols de nuit a été levée et que les appareils peuvent atterrir jour et nuit. Il est juste demandé de ne pas décoller avant 6 heures du matin le week-end.