Des milliards d'euros d'aide ou la protection judiciaire pour Lufthansa

Lufthansa tente de rassurer les Belges

Le groupe aérien Lufthansa n'abandonnera pas Brussels Airlines. C'est ce qu'écrit Carsten Spohr, patron du groupe, dans une lettre adressée à la Première ministre Sophie Wilmès et dont la VRT a pu prendre connaissance, ce mardi. Lufthansa a en effet indiqué qu'il allait être à court de liquidités d'ici la fin du mois de mai. Pour Brussels Airlines, cela pourrait même arriver plus tôt.

La compagnie belge est déjà allée frapper à la porte du gouvernement. Mais, la semaine dernière, le vice-Premier ministre Alexander De Croo affirmait qu'aucun accord n'était conclu. Le chiffre de 290 millions d'euros d'aides circule. Dans celui-ci, une enveloppe de 200 millions d'euros en crédit-pont pour passer la crise était prévue et Lufthansa espérait aussi une aide directe de 90 millions d'euros.

Une demande qui faisait grincer des dents en Belgique, nous revient-il: les négociateurs estiment qu'une injection directe dans la compagnie doit venir de la maison-mère. En attendant, les discussions entre la Belgique et Lufthansa sont en pause.

Dans sa missive, le CEO du groupe espère certains éclaircissements. "Le plus important est que nous restions bénéficiaires et que notre position concurrentielle soit préservée en tant que groupe." La position de Spohr est claire: le groupe doit rester un groupe. Pas question de se défaire de Brussels Airlines. Le CEO précise encore dans sa lettre que l'éventuelle aide de l'État belge ne sera attribuée qu'au seul redressement de Brussels Airlines.

Une des craintes côté belge est de voir l'aide belge être siphonnée par le groupe.

Surtout que les intentions allemandes envers la compagnie belge n'ont pas toujours été évidentes ces dernières années. Brussels Airlines, un temps adossée à Eurowings, a finalement reçu une certaine dose d'indépendance. Brussels Airlines peinait à être rentable et était donc en pleine restructuration.

Hub aéroportuaire

Au passage, pour la Belgique, il s'agit aussi d'aider Brussels Airport. L'idée est de défendre Zaventem comme hub de transport de passagers. TUI Fly est donc aussi dans l'équation. Et il se murmure aussi qu'il n'est pas question pour les Belges de se prononcer sur une aide de Brussels Airlines sans savoir ce que l'État allemand va concocter.

Surtout que le dossier est délicat, car certains estiment qu'il ne faut pas sauver les entreprises polluantes ou étrangères avec l'argent des contribuables belges. En plus, on sait qu'une fois sauvée, Brussels Airlines devra couper sévèrement dans son personnel et ses activités. On parle de 25% de coupes.