Des milliards d'euros pour les entreprises via le factoring?

Le déconfinement économique a timidement démarré en Belgique et sur une bonne partie du continent européen. De nombreuses entreprises, principalement des TPE et PME, sont actuellement lancées dans une course pour leur survie .

Règlement anticipé

"Nous avons en permanence un engagement auprès de l’économie belge d’environ 3,5 milliards d’euros", explique Frédéric Fontaine, managing director de BNP Paribas Factoring pour le nord de l’Europe. "Le taux de croissance des créances rachetées se situe entre 5 et 10% depuis cinq ans, le factoring est extrêmement important dans l’ensemble des segments des entreprises et est de plus en plus utilisé."