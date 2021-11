Des modèles alarmants pour les soins intensifs

On dénombre actuellement une moyenne de 250 hospitalisations par jour pour des cas de covid en Belgique.

Le virus du covid continue à se propager. Si son taux de reproduction continue de grimper, les soins intensifs vivront un scénario similaire à celui de la première vague.

Les nouvelles mesures annoncées suite au Comité de concertation de mercredi entrent en vigueur ce samedi. Elles visent notamment à réduire les contacts sociaux, donc les transmissions, et ainsi soulager les hôpitaux.

"La circulation virale reste importante et croissante." Yves Van Laethem Infectiologue, porte-parole de la lutte contre le Covid-19

Des mesures décidées alors que les indicateurs de l'épidémie continuent à grimper. Il y a en moyenne 11.254 cas de covid détectés tous les jours. Lundi dernier, il y en avait même 20.537.

"La circulation virale reste importante et croissante", a constaté l'infectiologue Yves Van Laethem, lors du point presse hebdomadaire sur l'épidémie. Les plus touchés sont les trentenaires et les quadragénaires.

On dénombre 250 hospitalisations par jour en moyenne. Les provinces d'Anvers et de Flandre occidentale sont les plus touchées par les infections sévères du covid qui nécessitent une prise en charge.

Les modèles

Au total, 2.867 lits sont occupés par des patients covid, dont 578 en soins intensifs. Le pic d'occupation des unités de soins intensifs est attendu fin novembre, début décembre. Jusqu'où ira-t-il? Tout dépend de la façon dont les mesures seront suivies.

Si le taux de reproduction grimpe en continu en décembre, on sera vite à 1.200 patients, ce qui sera très compliqué à gérer pour les hôpitaux.

Si la prudence permet de garder le taux de reproduction du virus stable (il est à 1,12) jusqu'à début décembre, puis de le faire diminuer, on arriverait à 800 patients en soins intensifs, selon les modèles de l'UHasselt et de l'UAntwerpen.