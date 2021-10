Des moniteurs de CO2 dans toutes les classes, ce n'est pas pour demain

La CIM Santé se penchait ce mercredi matin sur la question de la qualité de l'air dans les écoles, en compagnie des ministres de la Santé. Un débat loin d'être clos.

Chacun a fait le point et s'en est reparti. Les discussions se poursuivront dans quinze jours; aucune communication aujourd'hui. Voilà, en somme, le résumé officiel de la Conférence interministérielle (CIM) Santé qui s'est tenue ce mercredi matin, avec en invités spéciaux les ministres de l'Enseignement.

Le menu, pourtant, n'était pas anodin. Il était notamment question de qualité de l'air dans les classes et de ventilation – un des chantiers de long terme que l'épidémie de coronavirus aura mis en branle. Telle est la volonté du Commissariat corona: lancer une dynamique dans tous les secteurs concernés, en ce compris dans les écoles. Pas au pas de charge, chacun à son rythme.

Thermomètre

Commissariat qui verrait l'apparition de moniteurs de CO 2 dans les classes comme un bon investissement, sachant que la concentration en gaz carbonique de l'air ambiant constitue un indicateur (indirect) du niveau de ventilation. Et que la ventilation, qui ne figurait jusqu'ici pas vraiment en tête des priorités, a gagné ses galons au fur et à mesure que l'idée de diffusion du coronavirus par aérosol prenait corps.

900 ppm Telle est la norme, obligatoire et s'appliquant à tous les secteurs. La concentration en CO2 de l'air ambiant doit rester sous les 900 parties par millions (ppm).

Parce que ces moniteurs permettraient de sonner l'alarme en cas de concentrations problématiques et seraient à la ventilation ce que les thermomètres sont à la fièvre. Bien sûr, cela constitue un fameux investissement – on parle de 60 à 100 euros par appareil, à multiplier par le nombre de classes. Investissement qui en vaut néanmoins la peine, sur le long terme, estime le commissaire corona, Pedro Facon. Et qui ne constitue pas non plus la mer à boire, au regard des sommes déjà mobilisées dans la gestion de la crise.

Lire aussi La qualité de l'air, ce combat de longue haleine

Reste que l'idée de placer un moniteur dans chaque classe ne passe pas vraiment la rampe, du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Flandre. Déjà, parce que règne l'impression que l'école paie pour tous les autres secteurs échappant au contrôle des autorités. "L'école est le dernier endroit où les règles de quarantaine sont si strictes et où l'on effectue autant de tests et de tracing", nous glisse-t-on.

Les "réalités du terrain"

Ensuite, parce que cette généralisation ne tiendrait pas compte des "réalités du terrain". Et de tout ce qui y est déjà entrepris depuis des mois; c'était d'ailleurs l'un des objectifs de la CIM du jour: lister toutes les initiatives déjà lancées. En Fédération Wallonie-Bruxelles, la circulaire 8077 balise, depuis la fin avril, les actions à entreprendre en matière de ventilation. Aération, ouverture des portes et des fenêtres, effet de cheminée, bloque-portes, systèmes de ventilation mécanique, etc. "Le tout en concertation avec la task force ventilation!", insiste la Fédération.

"Les CO2-mètres sont certes de bons outils de mesure de la qualité de l’air, mais ils ne devraient pas être imposés, le respect des consignes de ventilation permettant manifestement de respecter le taux de 900 ppm." La Fédération Wallonie-Bruxelles Circulaire 8077

Mais aussi moniteurs de CO 2 , baptisés ici CO 2 -mètres. "Certes de bons outils de mesure de la qualité de l'air", mais ne devant pas être "imposés", le "respect des consignes de ventilation permettant manifestement" de coller au taux de 900 ppm, assure la circulaire. Moniteur qui n'est recommandé que "dans certaines situations où l’aération continue et convenable des locaux ne peut être assurée et en l’absence d’un système de ventilation mécanique efficient" et est alors considéré comme une dépense éligible dans le cadre des moyens dégagés par la Fédération pour les surcoûts liés à la crise sanitaire.

Et la question budgétaire

Même ligne de conduite en Flandre, où le ministre Ben Weyts (N-VA) s'est déjà clairement positionné contre une obligation généralisée. Parce qu'un bâtiment n'est pas l'autre et qu'il faut tenir compte de la configuration des lieux. "Nous faisons confiance aux conseillers en prévention qui voient les locaux et peuvent décider en fonction", explique son cabinet. "Nous préférons cela à une mesure uniforme imposée depuis Bruxelles. Pourquoi les règles devraient-elles devenir plus strictes en Flandre alors que notre situation est meilleure que l'année passée?"

"Ce serait autant d'argent public qu'on ne consacrerait plus à l'enseignement, à l'accompagnement personnalisé et à la réparation des dégâts de la crise. Parce qu'on en a perdu, des élèves, avec l'enseignement à distance!" Le cabinet de Caroline Désir

Ce n'est guère une question de budget, dit-on en Flandre. "Cela représenterait quelques millions d'euros, sur un budget total d'environ 15 milliards." Ce n'est pas sûr en Fédération Wallonie-Bruxelles. "D'où viendrait le budget nécessaire?, interroge-t-on chez la ministre Caroline Désir (PS)." Le Fédéral installerait-il une obligation sans faire suivre les deniers nécessaires? "On compte entre 2.500 et 2.700 établissements scolaires. Et combien de classes? Ce serait autant d'argent public qu'on ne consacrerait plus à l'enseignement, à l'accompagnement personnalisé et à la réparation des dégâts de la crise. Parce qu'on en a perdu, des élèves, avec l'enseignement à distance!"

Le point devrait revenir à l'agenda de la CIM du 20 octobre.