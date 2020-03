Des pouvoirs spéciaux aussi pour le gouvernement bruxellois

À l'instar des gouvernements fédéral et wallon, l'exécutif bruxellois veut pouvoir légiférer sans passer par le processus législatif habituel. "Dans le but de pouvoir répondre au risque sanitaire du coronavirus et faire face aux problèmes économiques engendrés par les mesures visant à limiter la contamination", indique le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).