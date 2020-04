Des profs derrière l'écran

Un retour massif des jeunes à l’école n’aura pas lieu demain. Un grand nombre d’élèves feront encore "école à la maison" pendant de longues semaines. Il va donc falloir réagir. Et vite. Le gouvernement de la FWB agit enfin pour qu’il n’y ait plus un seul adolescent non connecté à l’école. Des initiatives sont prises ici et là par les pouvoirs organisateurs pour équiper les familles. C’est un premier pas, tardif et peut-être pas suffisant, mais un premier pas.