Des retards possibles pour les versements de chômage temporaire

Tout le monde ne touchera pas son chômage à temps. En cause surtout, l’énorme quantité de dossiers à traiter par les secrétariats sociaux et les changements de réglementation de l’Onem.

Il n’est pas exclu que certaines personnes attendent quelques jours de plus avant de toucher leur allocation de chômage temporaire. C’est en tout cas l’avertissement lancé mercredi par le secrétaire général de la FGTB, Jean-François Tamellini, interrogé sur Bel RTL.

Ce retard s’expliquerait par le fait que de nombreux employeurs n’auraient pas encore remis le document mentionnant le salaire et le nombre de jours chômés par les salariés mis en chômage temporaire. Or de nombreux salariés ont décidé ces derniers jours de se syndiquer dans l’espoir, justement, de toucher plus rapidement leurs indemnités.

Les médias francophones pointent la responsabilité des employeurs qui auraient tardé à remettre les justificatifs auprès des secrétariats sociaux. Dans les médias flamands, on épingle plutôt les secrétariats sociaux.

Force majeure pour tout le monde

Chez Acerta, on ne jette la pierre à personne. Par contre, on rappelle que la réglementation de l’Onem a été adaptée à plusieurs reprises, au gré de l’évolution de la crise sanitaire.

"Tout le monde a dû s’adapter et heureusement les choses sont plus claires aujourd’hui." Amandine Boseret Juriste chez Acerta

Dans un premier temps, l’Onem s’est appuyé sur le régime habituel du chômage économique pour cause de ralentissement de l’activité de l’entreprise. Ce régime est couramment utilisé pour les ouvriers. Chez les employés, c’est plus formel: il faut être reconnu comme étant une entreprise en difficulté et des contrôles sont ensuite effectués.

Depuis le 23 mars, l’Onem a décidé de simplifier les choses en plaçant tout ce qui a trait au coronavirus sous le régime du chômage pour cause de force majeure. "Ces changements n’ont aidé ni les employeurs, ni les syndicats, ni les secrétariats sociaux à rentrer les documents dans les délais. Tout le monde a dû s’adapter et heureusement les choses sont plus claires aujourd’hui", indique Amandine Boseret, juriste chez Acerta.

"Les choses devraient progressivement rentrer dans l’ordre, même s’il reste encore de nombreux cas spécifiques à régler." Amandine Boseret Juriste chez Acerta

Elle signale que, dès le début de la crise, les secrétariats sociaux avaient demandé aux employeurs de rentrer les fiches salariales plus tôt que d’habitude, ce que la plupart d’entre eux semblent avoir respecté. Depuis lors, les secrétariats sociaux travaillent sans relâche, "y compris les soirs et les week-ends", nous dit-on, pour faire face au tsunami de dossiers qui rentrent.