Des tests antigéniques "pour voir comment le virus circule"

Les labos sont débordés. Les tests salivaires et antigéniques pourraient-ils aider dans cette nouvelle crise? Oui et non...

Cette crise était prévue et elle est bien là: celle des centres de dépistage. Ceux-ci saturent. Les patients se bousculent pour se faire tester. Les techniciens sont soumis à un rythme fou pour délivrer les résultats dans un délai raisonnable. Certains labos commencent à manquer de réactifs. Or, on parle ici d'une des principales armes contre le Covid, avec le tracing, les gestes barrières et la bulle de contacts.