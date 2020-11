Des tests rapides de plus en plus utilisés dans les entreprises

Audi et Engie mènent des campagne de tests Covid rapides pour assurer la sécurité de leurs employés. Des dépistages internes de plus en plus courants mais encore peu encadrés.

Les demandes d'informations affluent

Selon Le Soir, l’expérience de ces entreprises et d’autres de plus petites tailles pourrait inciter toujours plus de sociétés à leur emboîter le pas. Dans les fédérations patronales et chez les fabricants de tests, les demandes d’informations affluent, note le quotidien. La question serait à l’étude chez Proximus, Delhaize, Colruyt ou encore AB InBev.