Des vacances en France cet été? Cela semble compromis

Les États-Unis, avec plus d'un million de cas diagnostiqués de Covid-19, comptent, à eux seuls, près d'un tiers des cas officiellement recensés dans 195 pays et territoires à travers le monde. Avec 62.906 décès depuis le début de l'épidémie, le pays, qui compte 328 millions d'habitants, reste, de loin, le plus endeuillé de la planète devant l'Italie (27.967 morts), le Royaume-Uni (26.711), l'Espagne (24.543) et la France (24.376). Le nouveau coronavirus a fait, au moins, 230.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine.