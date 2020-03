Des ventes en ligne au moins deux fois supérieures à la normale

Délais de livraison allongés

Les ventes de vêtements, de livres, de matériel électroménager et informatique sont par contre en forte hausse. Les produits alimentaires se vendent eux aussi de mieux en mieux via internet, jusqu'à approcher du point de saturation. Delhaize, par exemple, a enregistré un pic de 50.000 connexions en une demi-heure. L'informatique suit, mais il n'est guère étonnant qu'elle connaisse quelques ratés.

Chez Delhaize et Carrefour, les ventes ont doublé par rapport à la normale, provoquant un allongement des délais de livraison. Il faut désormais attendre 3 à 7 jours avant d'être fourni. "Nous cherchons des renforts humains pour traiter les commandes et assurer les livraisons à domicile", dit Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize.

Colruyt connaît un afflux de commandes en ligne tel que l'enseigne a décidé de suspendre, jusqu'à samedi au moins, les commandes de produits alimentaires via Collect & Go. "Nous avons eu beaucoup de nouveaux clients en ligne. Le service est saturé. La plupart des commandes étant préparées en magasin, le personnel, déjà surchargé par l'afflux de clients, ne peut plus suivre", explique Nathalie Roisin, porte-parole. Les commandes déjà passées seront honorées, et les ventes en ligne de produits non alimentaires via Collishop se poursuivront normalement.