Désert économique en vue pour le secteur automobile

Pour les analystes de Roland Berger, c’est surtout la liquidité qui sera compliquée dans le secteur, mais ceci sera d’autant plus le cas pour les fournisseurs qui vont fortement souffrir d’une demande à l’arrêt des constructeurs automobiles. Ces derniers ont des réserves de cash plus importantes qui devraient leur permettre de faire le gros dos.

Marché au point mort

En France, les immatriculations de mars sont en baisse de 72%. Les clients européens sont confinés dans de nombreux pays et dans toute une série de pays les achats non essentiels sont interdits. En Belgique, depuis le 13 mars, les garages sont à l’arrêt sauf pour les urgences. Si bien que l’activité est de fait au point mort. Les immatriculations de voitures neuves en mars sont donc en baisse de plus de 47% et celles du premier trimestre de 18,2% et ceci alors que mars est généralement le meilleur mois de l’année. Celui où les vendeurs de voitures récoltent les fruits de leurs lourds investissements au Salon de l’auto de janvier.