Deux mesures fiscales pour aider les entreprises à se relancer

Après une première batterie de mesures de soutien aux entreprises, prises rapidement pour contrer un stress de liquidités (chômage temporaire étendu, garantie bancaire, report du paiement du précompte professionnel, de la TVA, et autres), le gouvernement fédéral passe à la phase suivante et se penche sur la solvabilité des entreprises .

Les innombrables firmes touchées par le confinement ont puisé dans leurs réserves, et le paquet de premières mesures économiques leur a en particulier permis de ne pas sortir trop d’argent à un moment où il n’en rentrait plus (ou beaucoup moins).

"Ces deux mesures permettent aux entreprises d’assainir rapidement leur bilan et d’être plus solides pour entamer leur redémarrage."

Mais à force de puiser dans les réserves, il n’en reste parfois plus grand-chose. Voilà pourquoi le gouvernement complète à présent son dispositif de mesures fiscales, destinées à limiter les problèmes de solvabilité, c’est-à-dire les faillites et les pertes d’emplois . L’enjeu est de taille: une large enquête menée récemment a fait ressortir que les entreprises envisagent de licencier un chômeur temporaire sur cinq environ . Soit jusqu’à 180.000 travailleurs.

Réserve Covid-19

La première mesure permettra aux entreprises "de récupérer plus rapidement les pertes d’exploitation subies en 2020 en les imputant sur les bénéfices réalisés en 2019" (s’il y en a), se réjouit la fédération, qui salue l’innovation et ajoute qu’une mesure similaire est prévue pour les indépendants.

Les entreprises pourront donc constituer une réserve "Covid-19" dans la déclaration fiscale portant sur 2019, sur base d’une estimation des pertes essuyées en 2020. Cette réserve ne pourra pas excéder le bénéfice de l’année dernière ni 20 millions d’euros, et des pénalités adéquates sont prévues si la réserve excède de plus de 10% le montant réel des pertes 2020.

Réserve de reconstitution

"En permettant la récupération rapide des pertes et en renforçant leur solvabilité, ces deux mesures permettent aux entreprises d’assainir rapidement leur bilan et d’être plus solides pour entamer leur redémarrage", estime la FEB. "Le coût budgétaire pour l’État est à court terme, puisqu’il ne s’agit que d’un simple décalage dans le temps. À plus long terme, l’État sera même gagnant: renforcer les entreprises renforcera leur capacité de générer à nouveau des bénéfices et, partant, des recettes fiscales."