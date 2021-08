Deux nouvelles règles de testing pour les personnes vaccinées...

Deux nouvelles règles de testing entrent en vigueur ce mardi 31 août , dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. En fait, il s'agira d'adapter des mesures existantes et de les étendre à deux nouveaux profils de personnes.

En effet, dès mardi prochain, tous les contacts à haut risque, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés, devront passer un test PCR le premier et le septième jour. Devront faire de même toutes les personnes qui reviennent d'une zone rouge située en dehors de l'Union européenne, même si elles sont entièrement vaccinées.

La nouveauté se marque donc à deux niveaux: un double test et l'élargissement de la cible aux vaccinés.

Renforcer la protection

La raison de ce renforcement de la stratégie est simple. La fin des vacances d'été est là. Elle annonce la rentrée des classes et le retour au travail, donc des brassages importants de population . Or, le nombre de tests positifs effectués sur les personnes de retour de zone rouge est très important.

Et l'épidémie est toujours soutenue par le variant Delta, très contagieux, même si les derniers chiffres sont plutôt rassurants. Les contaminations n'augmentent plus (1.942 nouvelles infections quotidiennes en moyenne ce vendredi) et les admissions à l'hôpital (57 par jour en moyenne) sont en recul.