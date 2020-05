Deux salariés sur trois préfèrent l'ambiance du bureau au télétravail

Deux tiers des répondants indiquent que leurs collègues et l’ambiance au sein de l’entreprise leur ont manqué pendant le confinement . Deux tiers disent aussi avoir pris conscience de l’importance des contacts avec les collègues pour leur motivation et leur plaisir à travailler.

Un quart veut rester à la maison

À noter encore, un salarié sur quatre craint que les mesures d'éloignement soient mal respectées dans l'entreprise. Cette crainte est plus forte chez ceux qui n’ont pas encore repris le chemin de l’entreprise (30%) que chez ceux qui y sont déjà revenus (20%). Chez les télétravailleurs, la moitié des répondants espère d'ailleurs postposer tant que possible leur retour en entreprise.

Vent d’optimisme

" La seule solution pour s’en sortir, c’est l’optimisme. Il est frappant qu’une proportion aussi élevée de personnes le souligne. On retrouve là l’esprit volontariste du Belge moyen qui, pendant la crise du coronavirus, est resté positif et s’est accroché."

Eddy Annis en convient, "on parle ici d’une attitude, qui bien sûr ne va pas régler tous les problèmes. Mais on peut décider d’être optimiste et le pratiquer."

OK. Toutefois, ce vent positif ne risque-t-il pas de retomber dans quelques mois? Pour l’heure, le moratoire sur les faillites et le chômage temporaire entretiennent peut-être un calme apparent qui pourrait disparaître avec la fin de ces mesures de soutien. "C’est possible, et c’est pourquoi nous envisageons de mesurer à nouveau l’optimisme des travailleurs à l’automne prochain", avance le responsable de Tempo-Team.