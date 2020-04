Deux sociétés flamandes s'unissent pour fabriquer massivement des masques

Après l'initiative wallonne qui vise la fabrication de 35 à 50 millions de masques chirurgicaux par an, un projet encouragé par le Fédéral va aboutir à la création en Flandre d'une usine qui en produira 190 millions. Plus 10 millions de masques FFP2. De quoi équiper toute la population du pays...

La pénurie de masques en Belgique suscite enfin des vocations parmi nos industriels, avec l'appui des gouvernements il est vrai. Après le lancement d'une usine de production de masques chirurgicaux par la société Deltrian International avec le soutien du gouvernement wallon à Fleurus, au sud du pays, c'est aujourd'hui en Flandre que prend corps un autre projet industriel, plus ambitieux encore. Deux entreprises du nord du pays, Van Heurck, spécialisée dans la production de vêtements de travail, et ECA, active dans le garnissage textile de l'intérieur des voitures, vont collaborer pour créer une usine de fabrication de masques chirurgicaux et de masques FFP2 en Belgique. Leur projet a reçu la bénédiction du gouvernement fédéral via son ministre de l'Agenda digital Philippe De Backer (Open VLD), à l'origine de l'initiative.