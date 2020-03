Devons-nous coudre des masques ce weekend?

Les masques de protection représentent un des gros défis dans la lutte contre l'expansion du coronavirus. D'abord et surtout pour le personnel médical , qui doit pouvoir se protéger tout en traitant les patients. Problème: la Belgique n'a pas de production propre pour ce type de matériel et il y a une pénurie au niveau mondial.

Face au manque de masques, les initiatives citoyennes ont vite fleuri: on sort les machines à coudre. Pour aider le personnel médical, mais aussi à destination des particuliers. Bonne idée? "N'importe quoi!", entend-on. Et puis, le SPF Santé publique lui-même a proposé un tutoriel pour fabriquer ces masques ... Qui croire? Que faire? Devons-nous fabriquer nos propres masques? Intégrer une équipe de bénévoles pour coudre à la chaîne?

"Mieux que rien"

Jean-Luc Gala, professeur à la Faculté de médecine de l'UCLouvain, fait le tri entre le vrai et le faux . Il a notamment travaillé en Afrique et connaît donc bien les systèmes D mis en place face aux pénuries de matériel...

Bien sûr, rappelle-t-il, les masques de sécurité FFP2 et FFP3, avec un très haut niveau de filtration, sont l'idéal. "Mais ici, nous parlons d'une situation d'urgence où l'on n'a pas accès au matériel nécessaire... En Afrique, dans les pays démunis, le masque fait main est une réalité quotidienne pour les médecins et soignants qui sont terriblement exposés. Et c'est mieux que rien!"