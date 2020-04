Dix jours de rab' potentiels pour les universités et les hautes écoles

Les lundis se suivent et se ressemblent pour les acteurs de l'enseignement supérieur. Depuis maintenant trois semaines, à 14 h 30 précises, le rituel se répète: les représentants des hautes écoles et des universités se concertent par visioconférence avec la ministre Valérie Glatigny (MR) à propos de la fin de l'année académique.

À moins de deux mois du début des examens, qui concernent au total plus de 200.000 étudiants, les interrogations restent en effet nombreuses. Elles portent non seulement sur l'organisation des épreuves de fin d'année, mais aussi sur la remise des mémoires et des travaux de fin d'études (TFE), les travaux pratiques ou encore les stages. Des décisions sont désormais proches, nous assure-t-on.