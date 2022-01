Dix questions pour maîtriser les nouvelles règles covid

Selon que vous serez vacciné, positif, à bas risque, etc., votre vie quotidienne sera impactée, ou pas, par les nouvelles règles. On les déchiffre pour vous...

Vos enfants sont en primaire ou en maternelle, que devez-vous savoir?

Vos enfants sont dans le secondaire?

Isolement et quarantaine, c'est la même chose?

La quarantaine concerne les personnes qui ont été en contact avec le virus, mais n'ont pas (encore) développé la maladie , comme les contacts à haut risque et les voyageurs. Elles doivent suivre des mesures particulières en restant chez elles autant que possible (en ne se rendant par exemple pas sur leur lieu de travail). En cas de symptômes, elles doivent contacter leur médecin.

Vous avez été testé positif et vous n'avez que des symptômes mineurs, ou pas de symptôme?

Les personnes testées positives au Covid, mais qui n'ont pas, ou peu de symptômes, doivent se mettre en isolement durant 7 jours (à partir du test positif). Elles peuvent ensuite en sortir à condition qu'elles n'aient pas eu de fièvre depuis 3 jours et constatent une amélioration de leur état. Mais elles devront porter le masque durant trois jours en intérieur et limiter strictement leurs contacts .

De quel critère dépend la durée de quarantaine?

Les contacts à haut risque entièrement vaccinés sont les personnes ayant déjà eu leur booster ou ayant reçu la vaccination de base il y a plus de deux semaines et moins de 5 mois . Pour les moins de 18 ans, il s'agit de ceux ayant reçu la vaccination de base depuis au moins deux semaines.

Les "partiellement vaccinés" ont eu une vaccination de base, il y a cinq mois ou plus et n'ont pas encore de booster.

Vous êtes entièrement vaccinés et contact à haut risque?

Vous n'êtes pas boosté et votre fils ou conjoint est positif?

Quelle quarantaine si on vous signale que vous êtes contact à haut risque alors que vous n'êtes pas vacciné?

Les contacts à haut risque non vaccinés doivent rester six jours en quarantaine si leur autotest est négatif, et ensuite passer un autotest quotidien entre le 7e et le 10e jour, tout en gardant le masque en intérieur et respectant les distances.